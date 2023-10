Ex OM : Deschamps contre un journaliste, « c’est inadmissible »

« C’est un très bon rassemblement. Le match le plus important était vendredi (face aux Pays-Bas), mais d’avoir pu dégager autant d’envie et de qualité, c’est une très bonne chose. On a cette capacité à se créer des occasions et à marquer. C’est une grosse satisfaction, c’est un très bon stage bien évidemment. D’avoir pu répartir le temps de jeu aussi… en gardant une exigence élevée, c’est important pour l’ensemble du groupe. (…) Camavinga? Il fait une grosse erreur, évidemment, et il a mis un peu de temps à s’en remettre. Le fait d’avoir égalisé, puis repris l’avantage, ça lui a permis d’être mieux. On parle de jeunes joueurs, l’erreur est possible. Ça passe aussi par-là, mais il a bien réagi par la suite. »