Mercato OM: C’est confirmé pour Friio !

Après le départ de Javier Ribalta, un autre dirigeant va quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. En effet, l’Equipe confirme le départ acté de David Friio !

La restructuration se poursuit à l’OM. Après les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, Pablo Longoria, qui est finalement président du club phocéen malgré une réunion houleuse entre les dirigeants et certains groupes de supporters, a décidé de nommé Gennaro Gattuso sur le banc olympien. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juve Mehdi Benatia, pourrait devenir le prochain directeur du football.

Friio, départ acté !

Cela avait été évoqué, l’Equipe le confirme ce mardi soir, David Friio va quitter l’OM. « Le départ du directeur sportif, objet de discussions depuis plusieurs jours, a été acté cette semaine. Les conditions contractuelles de ce départ ne sont pas encore définies totalement mais le principe est, lui, acté. » Comme évoqué sur FCMarseille, Mehdi Benatia devrait sauf surprise le replacer…

Après le départ du directeur du football, Javier Ribalta, mercredi dernier, c’est au tour de David Friio, le directeur sportif du club phocéen, de s’en aller. https://t.co/9v0RnzjJq2 pic.twitter.com/ilkNyKg4y3 — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2023

OM. L’avenir du directeur sportif David Friio en discussionshttps://t.co/JBsz3rMzX5 — La Provence OM (@OMLaProvence) October 12, 2023

🔹 L’avenir de David Friio à l’OM est également incertain. Il pourrait faire les frais de l’arrivée d’un nouvel homme dans le secteur sportif. Une importante réunion du CSE de l’OM s’est tenue aujourd’hui. Les nouvelles responsabilités de Stéphane Tessier se sont confirmées.… pic.twitter.com/rVwkloMuob — MercatOM (@Mercat_OM) October 12, 2023

Selon les informations de La Provence, l’avenir du directeur sportif David Friio était incertain et aussi en discussions. Le quotidien précise que le poids pris par Stéphane Tessier, le directeur général, s’est d’avantage confirmé. À voir si l’OM officialisera un nouveau départ dans les prochaines semaines.