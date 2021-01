Ex OM : Le craquage de Souleymane Diawara concernant la nouvelle année 2021 !

Sur son compte Instagram, Souleymane Diawara, ancien joueur de l’Olympqiue de Marseille a publié une story. La vidéo où il demande à ses followers de ne pas lui souhaiter une bonne année a été partagé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux.

Alors que le monde entier se souhaite une bonne année 2021, en espérant qu’elle sera moins pire que la 2020… Souleymane Diawara se met à contre courant !

J’en ai rien à foutre de votre bonne année, santé et tout ça — DIAWARA

En effet, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a demandé à ses followers en story sur Instagram de s’abstenir de lui sauter une bonne année.

« Juste pour vous dire : Ne me souhaitez pas de bonne année ! J’en ai rien à foutre de votre bonne année, santé et tout ça ! Vous ne le pensez pas, donc ça sert à rien de m’envoyer des messages. Ok? Au moins c’est clair et net ! » Souleymane Diawara – Source : Instagram (01/01/21)