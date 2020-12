Vente OM : « Kyril Louis-Dreyfus reste un vrai passionné de l’OM mais… »

Kyril Louis-Dreyfus ne devrait pas racheter l’Olympique de Marseille puisqu’il vient d’investir dans Sunderland en Angleterre. Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Équipe, a détaillé à nos amis de « Passe ton ballon » les raisons de ce choix malgré son amour pour l’OM…

il se dit « je vais me préserver aussi »

« Kyril Louis-Dreyfus est un très grand fan de l’OM, vraiment. Il adore suivre les résultats, il peut, comme vous, être très critique sur tel ou tel choix de joueurs… Il y a un mois, on a discuté pendant un quart d’heure de Bafé Gomis. Il n’a jamais compris pourquoi Bafé est parti. Il a des arguments pour, contre, mais voilà, il est à fond comme nous. Après justement, il y a l’autre côté où il se dit « je vais me préserver aussi. » Ça a beaucoup touché mon père, ça a aggravé sa maladie, ma mère, elle s’en est pris plein la tête, elle est partie pour ça aussi. Il a une vraie distance par rapport au côté gestion de l’OM et au foot français même. Il est assez sévère sur la gestion du foot français, le trading aussi. Donc l’Angleterre c’était l’occasion de mettre le pied dans un truc à fort potentiel. Même s’il met une belle somme pour racheter Sunderland, il va quand même dans un championnat où il pourrait récupérer sa mise. » Mathieu Grégoire – Source : Passe Ton Ballon

« Il reste un grand fan de l’OM, il suit les résultats […] Mais il veut se préserver aussi »@Serguei nous explique le lien affectif et familial qu’a maintenu Kyril Louis-Dreyfus avec l’OM #PasseTonBallon pic.twitter.com/ecHUjj4nOL — Passe Ton Ballon (@PasseTonBallon) December 30, 2020