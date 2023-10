Ex OM: Le déclaration polémique de cet ancien attaquant marseillais sur les féminines !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Un ancien attaquant passé par l’Olympique de Marseille estime que les joueuses féminines ne peuvent pas se comparer aux équipes masculines.

« Je pense que le football féminin et masculin n’est pas du tout comparable. Il faut qu’elles aient les pieds sur terre«

« J’ai une opinion assez dissidente. Il me semble très bien que les femmes aient leur espace et leurs droits, comme elles l’ont depuis de nombreuses années, mais je pense que le football féminin et masculin n’est pas du tout comparable, car tout dépend des revenus que l’on génère et de l’impact médiatique. Et il n’y a pas de comparaison là-dessus », a affirmé l’ancien marseillais.

« Le football féminin a évolué, mais il faut qu’elles aient les pieds sur terre et savoir qu’elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à un footballeur masculin », a ajouté Alfonso Perez.