OM : Domenech en remet une couche sur Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a perdu son premier match sous les ordres Gennaro Gattuso face à Monaco samedi. L’occasion pour Raymond Domenech d’en remettre une couche sur le coach italien de l’OM. L’ancien sélectionneur des Bleus a du mal a cacher son aversion pour le pays voisin…

Raymond Domenech a balancé tout en ironie via un tweet : « Week-end malheureux pour les entraîneurs italiens après Gattuso avec l’OM c’est Grosso qui perd à Reims . Mais les prémices d’un mieux sont présents… »

A lire : OM : Déjà un perdant suite au changement de coach

Week-end malheureux pour les entraîneurs italiens après Gattuso avec l’OM c’est Grosso qui perd à Reims . Mais les prémices d’un mieux sont présents . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) October 1, 2023



Après le départ de Marcelino, Pablo Longoria a officialisé l’arrivée de Gennaro Gattuso à l‘Olympique de Marseille. Avant même qu’il soit présenté aux joueurs et aux journalistes, Raymond Domenech s’est empressé de réagir sur les réseaux sociaux à la probable signature de l’ancien international italien.

Domenech n’a pas l’air d’apprécier l’option Gattuso

« Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent . Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance », a publié le Président du syndicat des entraîneurs sur son compte Twitter ce mercredi.

Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent .

Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) September 27, 2023

C’est petit, mesquin, à l’image du monsieur

Une déclaration qui n’a pas vraiment plu à Daniel Riolo qui était sur RMC. L’éditorialiste a réagi à cela sur les ondes de la radio en justifiant ce post à une haine envers les Italiens.

« Il ne peut tellement pas supporter les Italiens qu’en voir un, qui en plus lui a fait du mal, dans un club français, je pense qu’il a eu la nausée, il a dû vomir toute la journée. C’est l’accueil à la française, déplore Daniel Riolo sur RMC. C’est quand même incroyable. Il est le boss du syndicat des entraîneurs. Le mec vient d’arriver et il est hyper désagréable. En gros, c’est : « Pourquoi avez-vous pris ce nul avec sa carrière de merde et pourquoi n’avez-vous pas pris un Français… » C’était la traduction. C’est petit, mesquin, à l’image du monsieur »,