Ex OM : Le gros coup de gueule d’Alexis Sanchez

C’est la trêve internationale ! L’occasion pour les joueurs de retrouver leurs nations pour ceux qui ont la chance d’être sélectionnés. Pour Alexis Sanchez, cela semble être loin d’être une partie de plaisir….

L’ancien joueur de l’OM, Alexis Sanchez était en conférence de presse ce dimanche pour évoquer la rencontre qui attend le Chili à savoir celle face à l’Equateur ce mercredi soir. L’attaquant sous contrat avec l’Inter Milan s’est avant tout exprimé sur des problèmes extra sportifs liés à la fédération chilienne.

« Dans le vestiaire du Chili, il y a trois douches qui ne fonctionnent pas. Vous devez attendre que l’autre personne prenne une douche avant de pouvoir en prendre une à votre tour. Comment peux-tu en arriver jusqu’à la ? Au stade Colo-Colo, nos propres excréments sortaient du caniveau de la douche. Je me demande si l’on est une équipe nationale ou une équipe de troisième ordre », a pesté l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

« Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui »

Le Chilien de 34 ans avait marqué 18 buts en 44 matchs, et notamment face au Paris Saint-Germain en Coupe de France (victoire 2-1). Une véritable rage de vaincre qui avait conquis les fans de l’OM. Malgré cela, Pablo Longoria et son joueur ne sont pas tombés d’accord pour une prolongation de contrat. L’espagnol a assuré il y a quelques jours sur les ondes de RMC avoir fait une offre de contrat à l’international chilien. « On a proposé une prolongation en mai à Alexis Sanchez. Il a temporisé et négocié. On a par ailleurs privilégié des joueurs de vitesse en attaque comme Aubameyang. La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang aujourd’hui », a confié le président marseillais.

Sur RMC, Jean-Michel Larqué a pris la défense du dirigeant espagnol en expliquant la part de responsabilité du Chilien dans son départ : « Alexis Sanchez a joué 125 minutes, un seul match comme titulaire avec l’Inter… Le projet sportif de l’OM, il n’en avait rien à faire. S’il avait envie de jouer, il serait resté. Il savait qu’en allant là-bas, il ne jouerait que très peu. Aujourd’hui, il n’a plus envie de jouer au football. S’il avait vraiment cette envie-là, il serait resté une saison supplémentaire à l’OM. Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui. Il a temporisé tout l’été. Ce n’est pas un attaquant qui restera dans les annales de l’Olympique de Marseille« , a-t-il déploré.