Sur RMC, Stéphane Guy s’est exprimé sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Pour le journaliste, l’erreur vient principalement du mercato.

L’Olympique de Marseille déçoit en championnat depuis le début de la saison. Malgré l’arrivée de Gattuso, les joueurs n’arrivent pas à mettre l’intensité nécessaire sur le terrain et peinent à être efficaces devant le but. Sur RMC, Stéphane Guy est revenu sur ces premiers matchs… Pour le journaliste, le problème vient surtout du mercato où le recrutement dans le secteur offensif n’est pas vraiment au niveau.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Gattuso a déjà une demande pour Longoria ?

🔵⚪️ L’avis de Stéphane Guy sur Marseille 🗣️💬 « Maintenant on le sait, le mercato de l’OM est raté. » 🎙️ Stéphane Guy dresse le bilan à date des dernières recrues de l’Olympique de Marseille. #RMCLIVE pic.twitter.com/8y9ngsOmoS — After Foot RMC (@AfterRMC) November 6, 2023

Il aurait fallu garder Sanchez et il ne fallait surtout pas le remplacer par Aubameyang

Il y a eu 16 matchs pour l’OM depuis le début de la saison, ce n’est pas rien et ça permet d’avoir un peu de recul sur ce qu’il s’est passé. Sur le plan offensif, le mercato de Marseille est raté, cela crève les yeux et ce n’est pas une grande originalité de le dire. L’attaque, ce n’était pas déjà la force de l’OM la saison dernière. Il y avait Alexis Sanchez, Ünder, mais on n’était pas subjugués par l’attaque marseillaise l’an passé. Il aurait fallu garder Sanchez et il ne fallait surtout pas le remplacer par Aubameyang, c’est une grosse faute et c’est un énorme budget car Aubameyang a signé trois ans à Marseille à 700 000 euros par mois, rappelle le journaliste sur RMC. C’est là où il y a un gros fiasco, ce n’est pas surprenant puisque chaque année, Longoria veut tout changer. Ça s’est bien passé les deux premières années, il avait été plutôt en réussite mais il ne peut pas toujours l’être. Pour l’instant, Ndiaye et Sarr ce n’est pas bon et Correa est fantomatique.