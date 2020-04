Ex OM : Le Gros coup de gueule de Christophe Dugarry !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a posté un gros coup de guele concernant les salaires de joueur de foot.

Dans l’émission « Team Duga », l’ex attaquant de l’OM Christophe Dugarry a poussé un coup de gueule contre les observateurs, dirigeants et supporters qui stigmatisent les joueurs de foot et leur salaire astronomiques durant cette pandémie du Coronavirus. Pour lui, les joueurs ne sont pas responsables de la crise économique qui frappe le football actuellement:

Dès qu’il y a un problème, c’est de la faute aux joueurs de foot.

« Il y a quelque chose qui m’agace énormément. Moi, que les joueurs veuillent baisser leur salaire, chacun doit décider ça avec sa direction, chacun fait ce qu’il veut. Dans l’absolu, pourquoi pas. S’il y a un accord, pourquoi pas. Mais moi ce qui m’agace par-dessus tout, c’est de stigmatiser systématiquement les joueurs de foot. A un moment ou à un autre, on est en train de laisser sous-entendre que si les joueurs ne veulent pas baisser leur salaire, ça sera de leur faute si le football va mal. Non, attendons. Les joueurs ne sont pas responsables du fait que le championnat soit arrêté. C’est un virus, c’est la faute à pas de chance. Beaucoup de gens en pâtissent, c’est comme ça. Il y a un accord à trouver. J’ai un sentiment désagréable qui me fait penser que les présidents sont en train de discuter et de renvoyer la responsabilité de la catastrophe du football sur les joueurs de foot. Dès qu’il y a un problème, c’est de la faute aux joueurs de foot. La faim dans le monde, c’est de la faute aux joueurs. Le virus, c’est de la faute aux joueurs. Stop ! Si les joueurs de foot ont besoin de sauver leur sport, leur métier, leur passion en baissant leur salaire, ce ne sont pas des idiots. Ils le feront, je n’ai aucun doute là-dessus. Les joueurs sont capables d’être responsables et ils le seront. Si aujourd’hui le foot est en difficultés, c’est à cause du virus mais c’est peut-être aussi à cause des dirigeants, des présidents, de la mauvaise gestion, des salaires astronomiques donnés à des joueurs qui n’en valaient pas le quart ou le dixième », Christophe Dugarry – Source RMC Sport