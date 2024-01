Ex OM : Le gros coup de gueule de David Friio

Lyon avait sorti la tête de l’eau avant la trêve internationale. Retour à la réalité ce week-end avec la Ligue 1 et une lourde défaite face au Havre qui laissera forcément des traces. David Friio était fou de rage contre l’arbitrage.

L’Olympique de Marseille a perdu en début de saison son coach Marcelino, Javier Ribalta le directeur sportif ainsi que David Friio qui était au poste de directeur technique. Ce dernier a récupéré une partie de la cellule de recrutement et a signé à Lyon où il est en poste depuis quelques mois maintenant.

David Friio fou de rage contre l’arbitrage

L’ancien de l’OM était en zone mixte après le premier match des Lyonnais en Ligue 1 de l’année 2024. Retour à la réalité pour les Lyonnais qui retrouvent la zone de relégation après avoir réussi à sortir la tête de l’eau à la fin 2023. Cette défaite ce week-end face au Havre laissera des séquelles. David Friio crie d’ailleurs au scandale contre l’arbitrage après la rencontre en zone mixte.

« Le scénario du match s’écrit à la 15ème minute avec un tacle non maîtrisé d’Opéri sur Mata. Alors, il prend bien la balle sur son tacle, mais, sur sa lancée, il termine à fond sur la cheville de Clinton Mata. Normalement, il y a carton rouge et penalty, affirme Friio en zone mixte ce dimanche avant d’ajouter : Quand on sait qu’Opéri fait une passe décisive et marque un but en pleine lucarne. Ensuite, on a une action avant la mi-temps, une balle déviée au premier poteau et arrêtée par le bras d’un Havrais »

