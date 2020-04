Ex OM: Dugarry pousse (encore) un gros coup de gueule !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a poussé un gros coup de gueule concernant les dirigeants du football français…

Dans l’émission « Team Duga », l’ex attaquant de l’OM Christophe Dugarry a poussé un coup de gueule contre les dirigeants du football français. Selon lui, l’argent fait que ces derniers ont de moins en moins d’idées afin d’améliorer les performances des clubs français.

Je pense qu’il faut revoir tout le football français– dugarry

Il s’est exprimé au micro de RMC :

« Je pense qu’il faut revoir tout le football français. Il suffit de regarder les résultats qu’on a en Coupe d’Europe. Il y a une escalade de l’argent, c’est toujours plus et encore plus avec à l’arrivée moins de résultats. Je parle pour le football français. Les joueurs sont toujours plus payés et toujours moins bons en Coupe d’Europe notamment. Certes, il y a une économie du football qui est fleurissante, on arrive à vendre nos jeunes joueurs à des sommes impressionnantes alors qu’ils n’ont rien prouvé. À partir du moment où on a acheté des joueurs pour du potentiel et non pour des titres… Aujourd’hui, le prix du joueur de football est en fonction de son potentiel. Aujourd’hui, il y en a tellement que ça ne veut plus rien dire. C’est une loterie et les dirigeants français ont joué à cette loterie. Ça leur permettait peut-être de moins travailler, d’être moins malins… » Christophe Dugarry— Source: Team Duga