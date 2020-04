Ex OM : Quand Bernard Tapie défend le professeur Raoult…

Invité sur BFMTV, l’ancien président de l’OM Bernard Tapie a donné son avis sur le professeur Didier Raoult. Après avoir été très critiqué, ce dernier a reçu la visite d’Emmanuel Macron à l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection.

Alors que la pandémie du Coronavirus est toujours très importante, l’état français semble s’ouvrir à d’autres solutions, dont celle proposée par le professeur Raoult. Sur BFMtv, l’ancien président olympien Bernard Tapie a défendu l’épidémiologiste souvent décrié sur les plateaux…

Il y a une technostructure infernale qui a pris le pouvoir aujourd’hui dans la médecine — Tapie

« C’est incontestablement un des plus grands chercheurs et scientifiques dans sa branche. Il a inventé énormément de solutions à des problèmes qui étaient posés, en particulier sur le plan viral. Il a une vie extrêmement simple, il habite un petit appartement avec sa femme. Il est très « nature » dans sa forme de langage, sa tenue. (…) Il y a une technostructure infernale qui a pris le pouvoir aujourd’hui dans la médecine, et je suis content que le président veuille se faire son propre avis sur tout, en prenant en compte les avis divergents. Sur ce plan-là, il innove. Jusqu’à présent ce n’était pas le cas. » Benard Tapie – source : BFMtv