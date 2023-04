Ex OM : Le gros coup de gueule de Rolland Courbis sur cette règle du football

En direct du Parc des Princes après la victoire des Parisiens, Rolland Courbis a proposé l’intronisation d’un carton orange pour éviter de gâcher des rencontres comme celle de ce samedi soir entre deux grosses équipes du championnat.

Au micro de RMC ce samedi soir, Rolland Courbis a poussé un coup de gueule contre le règlement concernant les cartons rouges. Le coach français n’a pas digéré de voir Samed sortir après avoir reçu cette sanction de la part de l’arbitre du soir face au PSG au Parc des Princes.

🟧 Rolland Courbis veut voir l’apparition du carton orange dans le foot : 🗣💬 « J’espère qu’un jour on saura décider d’inventer un carton orange, ce n’est pas plaisant de voir un match aussi beau entre le PSG et Lens et pratiquement ne plus avoir de match à la 20e minute. » pic.twitter.com/ZHHnV8fVMz — After Foot RMC (@AfterRMC) April 15, 2023

Ça bousille le suspens d’un match aussi intéressant puisque c’est le titre qui se joue ce soir — Courbis

En direct du stade parisien, l’entraîneur passé par l’Olympique de Marseille a proposé une nouvelle fois d’introniser le carton orange soit une expulsion temporaire d’un joueur, comme cela a été expérimenté au rugby. « Le PSG prend 6 points face à Lens et Nice. On peut leur dire bravo parce que ce n’était pas évident du tout. En ce qui concerne le règlement de notre football par rapport au rugby qui a un peu anticipé les choses. J’espère qu’un jour avant de disparaître de cette planète, on saura décider d’inventer un carton orange puisque ce n’est pas plaisant de voir un match aussi beau que celui de ce soir et ne plus avoir de match à la 20e minute alors que pour moi, c’est sévère. Le joueur lensois fait une erreur, OK, qu’il puisse aller se reposer 10minutes, OK, mais bousiller le suspens d’un match aussi intéressant puisque c’est le titre qui se joue ce soir, je pense qu’il faudrait revoir nos règlements dans notre football par rapport au rugby qui sont nettement plus intelligents que nous, y compris pour la victoire à 3 points. Oui le rouge existe en rugby aussi mais je ne veux pas supprimer le rouge du football. Ensuite, pour terminer, le titre, ça s’est joué ce soir. Il n’y a plus de suspens. Que l’on ne me parle pas de mathématique, j’ai regardé le calendrier du PSG, c’est tout simplement impossible. »