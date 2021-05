Ex OM : Le gros malaise de Benjamin Mendy avec deux jeunes supportrices de Manchester City…

En appel vidéo avec deux jeunes supportrices de Manchester City, Benjamin Mendy a raconté une blague qui a créé un malaise profond…

Manchester City a remporté le titre de champion de Premier League ! Ce week-end, les hommes de Pep Guardiola ont fêté le sacre et Benjamin Mendy a parlé à deux jeunes supportrices en appel vidéo… Le latéral gauche, habitué à faire des blagues et à mettre l’ambiance dans le vestiaire n’a pas résisté à l’idée d’en faire une aux deux jeunes filles.

L’INCOMPRÉHENSION APRÈS LA BLAGUE DE MENDY

L’ancien joueur de l’OM demande à Abigail et Zayan, que fait une fraise sur un cheval. Les deux répondent qu’elles ne savent pas. Mendy rétorque : Tagada, Tagada, Tagada. S’en suit un silence pesant et des regards qui en disent long.

En France, le bonbon Tagada à la fraise est très connu mais ce n’est pas le cas en Angleterre où la marque Haribo ne le vend pas… Les deux supportrices n’ont donc pas compris la blague du latéral gauche français puisqu’elles ne connaissent sûrement pas ces friandises.

MENDY IRONISE

Se laisser démonter par un malaise de la sorte n’est pas dans l’ADN de Benjamin Mendy ! L’international français a souhaité en rire et a pris des captures d’écran de cette scène hilarante. Sa tête pleine d’incompréhension est devenue sa photo de profil sur Twitter. En photo de bannière, il a mis les deux jeunes filles !