Ex OM : Le gros mercato qui attend Marcelo Bielsa à Leeds… Plusieurs départs déjà actés?

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa a réalisé une saison honorable en Premier League avec Leeds. Le mercato du club club anglais risque d’être mouvementé !

En Angleterre, Marcelo Bielsa a réussi à séduire les supporters de Leeds et observateurs de Premier League grâce à son jeu offensif et spectaculaire. Avec les Peacocks, le coach argentin a vécu une saison extraordinaire en terminant dans la première partie du tableau (9e) alors qu’il venait tout juste de monter en première division.

Pour renouveler l’expérience et maintenir Leeds dans l’élite du football anglais la saison prochaine, El Loco va devoir procéder à quelques changements dans son effectif. Selon plusieurs médias britanniques, déjà sept joueurs vont quitter les Peacocks dans les prochains jours.

En effet, le club anglais a déjà officialisé les départs de Pablo Hernandez (36 ans) et de Gaetano Berardi (32 ans). Même chose pour Barry Douglas qui a publié un message d’adieu aux supporters de Leeds sur ses réseaux sociaux.

