Ex OM : Le jour où Gignac à littéralement fait disjoncter Joe Barton

Joe Barton et André Pierre Gignac ont partagé le vestiaire de l’Olympique de Marseille pendant une saison. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien olympien Moudou Sougou raconte une anecdote concernant les deux joueurs qui n’ont cessé de se chambrer cette année là…

Quand Gignac est revenu, il a hurlé

« Barton aimait bien faire des blagues. Pendant une mise au vert, je ne sais pas ce que Gignac lui avait fait… Mais il l’a mal pris et a pété les plombs. Il s’est rendu à la réception de l’hôtel et a demandé une clé de sa chambre. Il est monté puis a tailladé le matelas, cisaillé les vêtements, cassé les ordinateurs, les IPad, mis du dentifrice partout… Quand Gignac est revenu, il a hurlé. Tout le monde est venu voir. On a bien rigolé ce jour-là ! Barton, je l’aimais bien, c’est vraiment un gars gentil. » Moudou Sougou – Source : La Provence