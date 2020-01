OM: Après Riolo, c’est Dugarry qui s’emporte sur Lihadji !

L’ancien joueur olympien Christophe Dugarry, a dénoncé le comportement du jeune marseillais qui n’a toujours pas signé son contrat professionnel à l’OM…

L’OM aurait stoppé les négociations avec Lihadji. Le jeune ailier de 17 ans dispose d’un contrat aspirant jusqu’en juin 2020 et ne semble pas décidé à signer à Marseille. La Provence affirme que « l’OM a décidé de retirer son offre pour Isaac Lihadji ». Andoni Zubizarreta aurait même informé Lihadji de la décision du club ce mardi en fin de matinée. Pour Christophe Dugarry, l’objectif principal du jeune olympien ne devrait pas être l’argent…

Si le plus important c’est l’argent, et bah tant pis pour lui !– Dugarry

» C’est une décision difficile a prendre pour l’OM, mais tu ne peux pas être escale de l’entourage du joueur. Si le plus important à cet âge là c’est l’argent, et bah tant pis pour toi. J’aimerais voir le nombre de joueur qui ont quitté leur club tôt pour l’argent, où ils en sont aujourd’hui ? La plupart ils n’ont pas fait de grandes carrières. Peu importe que tu n’es pas la fibre de ton club formateur, mais il faut un club où tu joues, il n’y a que ça qui va te faire progresser, en jouant avec des bons joueurs aussi. Imagine quand tu es président et que tu vois ces jeunes là avec l’entourage du joueur, ça doit être un casse-tête. Thauvin est blessé, il aurait la possibilité de jouer sur le côté droit ! » Christophe Dugarry— Team Duga RMC