Ex OM : Le magnifique coup franc d’un ancien olympien formé au club

Formé à l’Olympique de Marseille, Alexander N’Doumbou (28 ans) évolue actuellement en Chine au Shanghai Shenhua. Il vient de d’inscrire un but somptueux sur coup franc face à l’équipe de Dalien (2-2). Un but à voir en images ci-dessous :

Best free kick goal I’ve seen for a while. Alexander N’Doumbou aka Qian Jiegei made it 2-1 for Shenhua v Dalian in the 2-2 draw between the sides in the CSL last night. pic.twitter.com/4rx29dGcea

— Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) August 10, 2020