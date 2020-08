Ex OM : Une belle récompense pour Franck Ribéry !

Franck Ribéry a bien fait de se lancer un dernier défi en allant en Serie A… Il vient d’être nommé meilleur joueur de la saison par son club, la Fiorentina !

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Franck Ribéry a eu une carrière plus qu’honorable en portant le maillot du Bayern Munich pendant plus de dix ans. En mettant un terme à son aventure bavaroise, nombreux étaient ceux qui pensaient que l’ancien international français allait prendre sa carrière.

Ribéry a voulu s’offre un dernier challenge en allant jouer en Serie A, à la Fiorentina. Malgré quelques soucis extra-sportifs, l’ailier gauche a convaincu les supporters de la Viola. Ce lundi, il a même été élu joueur de la saison par les fans du club. Une jolie reconnaissance pour le Français qui a rejoint le club à l’été 2019.

🏅 FIORENTINA AWARDS 🏅

Avete scelto Franck Ribery per il 2⃣0⃣1⃣9⃣-2️⃣0️⃣ Player of the Season 🏅

Complimenti, @FranckRibery 👏

Powered by @mediacomcable 🔋#ForzaViola 💜 #Fiorentina #FiorentinaAwards pic.twitter.com/AtGJUZluTL

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 10, 2020