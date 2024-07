Ex OM : Le pétage de plomb de Payet !

Payet s’est montré ultra frustré hier lors de son changement. Rentré en première mi-temps, le joueur s’est fait remplacer en seconde période de quoi le faire exploser de rage.

Entré en première période puis sorti à l’heure de jeu lors de la rencontre entre Vasco de Gama et Botafogo (1-1), dans un match du championnat brésilien. Dimitri Payet a explosé de rage vis-à-vis du choix de son entraîneur. L’ancien marseillais qui a du mal en ce début de saison très régulièrement blessé. Le joueur de 37 ans, n’a malgré tout pas hésité à envoyer un coup de pied très violent dans le banc comme le montre la vidéo.

Dimitri Payet 🇫🇷 est sorti très en colère hier soir avec Vasco !! pic.twitter.com/tt54OAIDNU — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) June 30, 2024

Le coach s’est ensuite justifié en conférence de presse d’après-match, d’abord « heureux de voir ce mécontentement d’un joueur très compétitif« , il a ensuite expliqué son choix. « On augmente progressivement la charge d’entraînement, jour après jour j’essaie de le conditionner. On va essayer d’augmenter son volume de jeu en le faisant entrer en cours de match. Je l’ai remplacé pour ne prendre aucun risque« , a déclaré le coach Rafael Paiva avant de continuer : « On ne s’attendait pas à la blessure d’Estrella (à la 14e minute), nous voulions faire rentrer Payet bien plus tard. On a été forcé de le faire rentrer aussi tôt« . explique l’entraineur.

