EX OM: Le président de Brescia fracasse une nouvelle fois Mario Balotelli !

L’ancien buteur italien de l’OM évolue désormais à Brescia en Série A. Son président a dénoncé son attitude et va très loin dans ces propos…

Brescia est actuellement lanterne rouge du championnat italien. Après son départ de l’OM cet été, Mario Balotteli a choisi de retourner dans son pays natal, mais malheureusement pour lui la situation est tendue. En effet, le président de Brescia multiplie les attaques à l’encontre de l’attaquant, cette fois ci il est allé très loin…

Si un enfant est mal éduqué, c’est toujours la faute des parents– Cellino

» Je le voulais. Nous attendions quelque chose plus de sa part mais qui n’est malheureusement pas venu. Mario se met en avant pour des raisons autres que le football comme le chat et Twitter et ce n’est pas une bonne chose pour moi. Dans certaines attitudes hors du terrain, il s’est révélé trop superficiel, un enfant.Cependant, ce serait réducteur de penser que nous serons relégués en Serie B à cause de lui. Il n’a pas été bien géré: si un enfant est mal éduqué, c’est toujours la faute des parents. » Massimo Cellino— Source: Foot Mercato