Ex OM : « Le problème, c’était son hygiène de vie: surpoids, pas toujours à l’heure… »

Invité de Team Duga mercredi sur RMC, José Anigo est revenu sur le passage raté de Mido, recruté comme une star par l’OM…

Recruté en provenance de l’Ajax en 2003, Mido devait être l’atout majeur de l’attaque olympienne. Mais l’international égyptien s’était fait voler la vedette par une autre recrue, Didier Drogba. Ce dernier n’avait pas forcément un comportement adapté à l’exigence du haut niveau. C’est que José Anigo, coach à ce moment-là, a raconté sur RMC…

Mido avait complètement décroché parce qu’il ne jouait pas et parce qu’il n’était pas facile à gérer au quotidien — Anigo

« On avait fait un très bon match à l’aller où on aurait pu se mettre à l’abri. On est partis là-bas avec un petit but d’avance, ce n’était pas évident. Et en plus Drogba était suspendu pour ce match retour. Il a fallu relancer Mido, qui avait complètement décroché parce qu’il ne jouait pas et parce qu’il n’était pas facile à gérer au quotidien. Le problème, c’était son hygiène de vie: surpoids, pas toujours à l’heure… Il vivait le professionnalisme un peu comme il avait envie de le faire. Il n’était pas désagréable, même souriant, mais quand il ne jouait pas il venait te voir et c’était très tendu. C’était souvent très limite. » José Anigo – Source: RMC