Ex OM: Le pronostic de Charles Kaboré

Désormais sans club depuis son départ du Dynamo Moscou cet été, Charles Kaboré était de passage à Marseille ces derniers jours. Il est revenu sur l’avenir européen de l’Olympique de Marseille…

Alors qu’un retour en Ligue 1 était évoqué, Charles Kaboré est toujours sans club. L’ancien joueur de l’OM de 33 ans, en a profité pour passer quelques jours dans la région marseillaise, et assister à la triste rencontre face au FC Metz (0-0). Dans les colonnes de La Provence, il s’est montré optimiste concernant l’avenir européen des coéquipiers de Dimitri Payet :

« J’y crois. La Lazio est meilleure que Galatasaray et l’OM a dominé la Lazio. S’ils font à Istanbul le même match qu’à Rome, les Olympiens vont gagner. L’équipe de Sampaoli est meilleure à l’extérieur qu’à domicile, alors j’y crois fermement. » Charles Kaboré— Source: La Provence (11/11/21)

Charles Kaboré a joué 193 matchs sous les couleurs de l‘Olympique de Marseille, entre 2007 et 2012. En 2010, il remporte le titre de champion de France, sous les ordres de Didier Deschamps.

Dans une interview accordée à Foot Mercato, il était revenu sur son expérience olympienne :

« Quoi qu’on en pense, à l’OM j’ai joué beaucoup de matches. J’ai disputé 193 matches à l’Olympique de Marseille et ce n’est pas donné à tout le monde. J’ai gagné avec l’OM avec Didier Deschamps. J’ai côtoyé Eric Gerets et de grands joueurs. C’était un bon groupe qui vivait bien ensemble. Aujourd’hui, je n’effacerais pour rien au monde mon passage à l’Olympique de Marseille, car ça m’a beaucoup apporté. » Charles Kaboré— Source: Foot Mercato (12/08/19)

« On a fait une bonne prestation contre une équipe très forte techniquement. C’est vrai que la première mi-temps était difficile surtout au niveau de la pression, on ne savait jamais quand jouer, quand attaquer, on était toujours en retard au niveau des passes latérales ou en profondeur mais on a su réagir. Sur le 2-1, on avait même la sensation de pouvoir contrôler le match mais on a encaissé ce but sur une action pas très claire qui doit nous faire réfléchir et mûrir. Au niveau du caractère, l’équipe a effectué une bonne prestation, au niveau technique, il y a eu de bonnes et de mauvaises choses mais on est déçus de ne pas remporter la victoire car au classement, notre position reste la même. Au niveau du classement, même si on avait gagné, il aurait fallu gagner contre notre adversaire direct (Galatasaray) et ensuite en Russie. Mais gagner ici aurait été une grande performance. » Maurizio Sarri – source L’Equipe / Conférence de presse (05/11/2021)