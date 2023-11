Ex OM : Le retour raté d’Ayew décortiqué !

De retour en Ligue 1, la soirée a été particulière pour André Ayew. Le Ghanéen s’est fait expulser très rapidement après son entrée pour sa première rencontre.

Avant la trêve internationale, André Ayew a signé son retour en Ligue 1 ! L’ancien joueur de l’OM s’est engagé avec le Havre en cours de saison et a même joué sa première rencontre le week-end dernier. Malheureusement, l’histoire ne s’est pas déroulé comme prévu !

Entré après l’heure de jeu, Ayew n’a même pas eu le temps de transpirer qu’il a été expulsé par l’arbitre. Lors d’un duel, son geste semblait peu maitrisé, forçant l’arbitre à lui coller un carton rouge, synonyme d’expulsion du terrain et de suspension à minima pour la prochaine rencontre.

A mon âge, avec assez d’expérience on arrive à prendre du recul — Ayew

A LIRE AUSSI : Ex OM : Un ancien joueur débarque sur le banc d’un club de Ligue 1 !

Après le match, Ayew était en zone mixte et a réagi à son mauvais geste. « Je suis plutôt tranquille après avoir revu l’action: il y a un ballon 50/50, il se jette avant moi, je le vois se jeter, je lève le pied et essaye de retenir ma jambe, et en atterissant je frôle son protège tibias, son pied tape en-dessous de ma semelle… C’est la décision de l’arbitre. A mon âge, avec assez d’expérience on arrive à prendre du recul sur ce genre de situation. Pour un retour en Ligue 1, c’est très dur à prendre »

5 – Les 5 expulsions les plus rapides pour un remplaçant en Ligue 1 depuis 2006/07 : Benjamin Mendy – 47 secondes

Yohan Cabaye – 52s

Samuel Grandsir – 1m 51s

Jordan Ayew – 1m 51s

André Ayew – 2m 24s 🆕 Frérots. #FCNHAC pic.twitter.com/qKmZf1Ba2h — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2023

Heureusement pour les Havrais, le FC Nantes n’a pas su profiter de la supériorité numérique comme l’explique Pierre Aristouy en conférence de presse. « C’est le bémol majeur que je mets sur cette rencontre, insiste le coach. Si sur la fin du match on a la sensation vraiment de profiter de cette supériorité numérique, les 7-8 minutes après l’expulsion ne m’ont pas plu. Les joueurs doivent cerner que Le Havre est en difficulté, que des joueurs sont en souffrance, ont des crampes… Mais ils n’ont pas suffisamment appuyé, pas assez tôt. «