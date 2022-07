Ex OM : Le surprenant conseil de Ravanelli pour le mercato du PSG…

L’ancien joueur de l’OM, Fabrizio Ravanelli, dans une interview pour La Gazetta dello Sport conseille à Gianluca Scamacca de rejoindre Paris.

Paris s’intéresse de près à l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca, depuis le début du mercato mais les 50M€ demandés par le club italien refroidisse la direction parisienne qui doit vendre et réduire son effectif. Cependant, Ravanelli interrogé par La Gazetta dello Sport à ce sujet, conseille à Scamacca de rejoindre la capitale française. Une déclaration qui va sans doute déplaire aux supporters marseillais. Pour rappel, Scamacca était déjà suivi par l’OM il y a 2 ans.

« Gianluca ferait bien, même très bien, d’y aller » – Ravanelli

« Gianluca ferait bien, même très bien, d’y aller. Non seulement il va se mesurer chaque jour à l’entraînement et puis en match à de grands champions, mais c’est justement la très grande équipe qui est l’environnement parfait où les champions te font sentir à la maison, ce qui n’arriverait peut-être pas dans un club moyen où il y a beaucoup de jalousie. Les champions vous accueillent toujours à bras ouvert, tel une ressource qu’il vaut bien traiter et faire grandir » Fabrizio Ravanelli Source : La Gazetta dello Sport (07/07/2022)