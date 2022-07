OM : Les images de l’entrainement avec Igor Tudor et son staff

A peine arrivés, Igor Tudor et son staff, mettent déjà en place leur philosophie. A l’entrainement au centre Robert-Louis Dreyfus, les joueurs olympiens continuent leur préparation.

Sous un soleil battant, les olympiens continuent leur préparation. Au programme, remise en forme et préparation physique mais aussi mise en place tactique et confrontations. Comme c’était à prévoir avec l’entraîneur croate, Tudor, beaucoup d’intensité est demandé aux joueurs de l’OM. Les marseillais se préparent pour leur premier match amical mercredi prochain face au Marignane-Gignac FC, qui serait le premier match de l’OM version Tudor, de quoi avoir un premier aperçu de ce qu’attend le nouveau coach et son staff. Ce sera peut-être aussi l’occasion de voir s’illustrer les nouvelles recrues en défense Samuel Gigot et Isaak Touré.

