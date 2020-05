OM : Adil Rami n’y va pas par 4 chemins concernant Eyraud !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami a publié un message sur son compte instagram pour les supporters du club avec un passage sur le président Eyraud !

A l’occasion des 2 ans de la finale d’Europa League disputée face à l’Atletico Madrid, Adil Rami a publié une photo sur son compte instagram.

j’aimerais voir votre (.) quitter cette institution — RAMI

Cette publication est accompagnée d’un message à l’encontre du président Eyraud, bien qu’il ne l’ait pas cité… Le hashtag keep the coach (gardez le coach en anglais, ndlr) laisse penser que le défenseur central est du côté d’AVB !

« 2 ans jour pour jour finale d’Europa League 2018 contre l’Atletico Madrid. Je n’oublierai jamais cette belle #saison #ambiance #ferveur #equipe et ce parcours du combattant pour au final échouer à la dernière marche d’une gloire de plus pour l’OM et moi même… merci encore à vous : la team , les supporters , les habitants , les employés du club et j’en passe. PS : en temps que supporter de L’OM j’aimerais voir votre (.) quitter cette institution … pour le bien de l’humanité.#monavis #democratie #respect #solution #newproject 🤞 #keepthecoach »

Adil Rami – Source : Instagram