Ex OM: Le Vasco de Payet battu suite à un but d’un ancien joueur marseillais !

L’ancien numéro 10 marseillais Dimitri Payet était titulaire avec Vasco face à Flamengo. Le derby de Rio a tourné en faveur des rouges et noirs grâce à un but de Gerson.

Flamengo a battu Vasco 1-0 lors de la 29e journée du championnat brésilien. Et c’est Gerson qui a été l’unique buteur de ce match à la 75 minute offrant le derby de Rio à Flamengo. Dimitri Payet était titulaire côté Vasco, il est sorti juste avant le but de l’ancien milieu de terrain brésilien de l’OM. Botafogo est toujours premier, Flamengo 3e et Vasco 17e…



L’ex-meneur de l’OM Dimitri Payet avait lui enfiler le costume de sauveur du Vasco de Gama. Le Français de 36 ans avait offert la victoire à son équipe d’un joli tir du gauche à l’entrée de la surface au ras du poteau de João Ricardo (1-0, 57e).

Payet, el « craque de jogo »

Le Réunionnais a directement sprinté en direction de son banc pour enlacer ses coéquipiers. Élu « craque de jogo » (homme du match) par les téléspectateurs de TV Globo avec 54% des voix, il a laissé sa place dix minutes plus tard en recevant l’ovation du public.

🔵⚪️ Pti ☕️🇧🇷 Dimitri Payet ovationné par les supporters du #VascoDaGama après son but ⚽️ et la victoire 1-0 de son équipe #TeamOM pic.twitter.com/G4IH0m9pRV — BAWOAWA (@BAWOAWWA) October 19, 2023

Un but qui permet au Vasco (16e avec 30 points) de sortir de la zone de relégation au détriment de Santos et Goias (30 points eux aussi mais avec une moins bonne différence de but).