Ex OM : L’énorme coup de gueule d’Habib Beye, « c’est inacceptable »

Au micro de Canal + après la rencontre entre le Red Star et l’AS Nancy Lorraine, Habib Beye a dénoncé les supporters nancéens qui ont eu des comportements racistes.

Ce mercredi, l’AS Nancy Lorraine recevait le Red Star. Au micro de Canal +, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a eu des mots forts concernant les supporters nancéens. Il dénonce des comportements racistes à l’encontre de ses joueurs.

« Aujourd’hui, le match de foot ne m’intéresse pas, le point ne m’intéresse pas, ce match est sorti de ma mémoire. Trois de mes joueurs me rapportent des cris de singes, et on laisse des choses comme cela se produire. On banalise tout ça. C’est toujours pareil. C’est inacceptable et je vois les joueurs de Nancy aller saluer leurs supporters après ça ? Je me battrai toujours contre ces choses-là. J’espère qu’il y aura des sanctions »

« Trois de mes joueurs ont été interpellés par la tribune avec des mimes et des bruits de singe » 💬 Habib Beye dénonce des comportements racistes dans le stade de Nancy après la rencontre entre le Red Star et l'ASNL 😡

Je suis sous contrat, je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs

Habib Beye a confirmé ce soir en conférence de presse avoir été contacté par l'OL pour le poste d'entraîneur.

«Ma seule implication est d’être avec le Red Star. Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d’être ici. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd’hui, j’ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité», a expliqué l’ancien défenseur de l’OM en conférence de presse. « Le plus important est ce que je construis avec mon équipe et je me plais ici. Cela ne me déstabilise pas. Dans la vie, il y a des choses qu’on maîtrise, d’autres qu’on ne maîtrise pas. Je suis sous contrat, je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs. Mon plus grand souhait est d’amener cette équipe au plus haut niveau».