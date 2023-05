Ex OM : Rami profite de l’affaire Messi au PSG pour mettre un énorme tacle à Eyraud !

Lionel Messi était de retour ce lundi à l’entraînement du PSG après six jours de suspension. Adil Rami a commenté sur Instagram le retour de l’argentin lui qui avait été licencié par l’OM en raison d’une participation à Fort Boyard. Quatre ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Adil Rami a visiblement toujours en travers de la gorge les circonstances de son départ. En mai 2019, le défenseur français avait participé à un épisode de Fort Boyard alors qu’il était blessé. Le président de l’Olympique de Marseille de l’époque avait alors lancé une procédure disciplinaire à l’encontre de son joueur. Rami a par la suite été licencié pour faute grave à l’été 2019. À LIRE AUSSI : OM : Sacrée mauvaise nouvelle en vue pour la Ligue des Champions ! Rami fracasse Eyraud Le champion du monde 2018 est revenu dans un message publié sur son compte Instagram sur le retour de Lionel Messi à l’entraînement du Paris-Saint-Germain. L’argentin avait initialement été sanctionné pour un voyage en Arabie Saoudite sans l’accord du club. « Messi de retour à l’entraînement… (Logique) Il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative pendant sa journée off… (Ça… c’est faute grave et licenciement) », a réagi Rami, renommant l’ancien dirigeant en « JhZéro ».

Le tacle d’Adil Rami à Jacques-Henri Eyraud. 🙈 pic.twitter.com/g5wUpyV2zv — Actu Foot (@ActuFoot_) May 9, 2023

C’est l’homme le plus détesté du monde du football

Adil Rami n’en est pas à son coup d’essai sur Instagram. En janvier dernier, le défenseur français avait ouvertement insulté le gardien argentin Emiliano Martinez : « Le plus gros FD* du monde du football. L’homme le plus détesté », a publié l’ancien défenseur du LOSC en story. Ensuite, il a partagé une photo de Yacine Bounou, gardien du Maroc. D’après Rami, c’est le portier des Lions de l’Atlas qui méritait le trophée de Golden Glove, et pas Martinez.