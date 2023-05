OM : Sacrée mauvaise nouvelle en vue pour la Ligue des Champions !

La Juventus Turin pourrait recevoir une nouvelle sanction importante et perdre sa place dans le top 4 de Série À, une décision qui pourrait grandement impacter l’avenir européen de l’OM.

Après la défaite contre Lens ce week-end (2-1), l’Olympique de Marseille est désormais 3ème de Ligue 1, deux points derrière les Nordistes. Si les choses devaient en rester là, Lens serait directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions alors que l’OM devrait passer par deux tours de qualification pour se qualifier. Une situation peu confortable pour les clubs français ces dernières saisons ; Monaco s’est fait sortir par le PSV Eindhoven dès le 3e tour de qualification l’été dernier. Un espoir subsiste cependant en Italie pour les Marseillais, une chance qui pourrait les envoyer directement en C1 malgré la troisième place.

La Juventus peut envoyer l’OM en C1 mais …

Une qualification de la Juventus Turin en Ligue des Champions la saison prochaine pourrait faire les affaires de l’Olympique de Marseille. Actuel dauphin de Naples en Série A, le club piémontais est toujours en course en Ligue Europa. Si la Vieille Dame remporte la compétition et se qualifie pour la Ligue des Champions via le championnat, elle propulsera l’OM en phase de poule de la C1. Tout n’est cependant pas si simple. Le club turinois est englué dans un scandale judiciaire. Il avait pris 15 points en moins en janvier dernier. Cette sanction a été suspendue depuis. La Vieille Dame pourrait de nouveau se voir infliger une pénalité. Selon les informations de Tuttosport, les Bianconeri pourraient être expulsés du du top 4 de Serie A avec cette nouvelle sanction. Une bien mauvaise nouvelle pour l’OM qui devra alors espérer un faux pas de Lens pour décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.