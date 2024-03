Ex OM: La terrible confidence de Payet !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Dimitri Payet est revenu sur la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille et sur sa vie de supporter du club olympien.

Dimitri Payet, qui a quitté l’OM cet été, a confié dans le journal L’Équipe ne pas avoir digéré son départ: « Honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé au Brésil, j’étais par terre. C’était difficile. Lors de la conf’ (annonçant son départ de l’OM), c’était fini. Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir. Merci au Vasco et aux supporters qui m’ont aidé à me relever. C’est leur amour qui m’a sauvé. »

Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir



Le français de 36 ans a confirmé avoir pensé à la retraite. L’ex-numéro dix marseillais ne voyait pas où aller : « En Ligue 1 ? Impossible ! Je ne voulais pas aller dans un club sans pression, ni sans ambition. Je voulais un club chaud, où on me déteste si je ne suis pas bon. Donc, pour moi, c’était fini. Je me suis vu arrêter. »

A LIRE AUSSI: OM : Balerdi, un patron !

« Je regarde tous les matchs de l’OM »

Sous contrat avec Vasco de Gama jusqu’en 2025, Dimitri Payet garde un oeil attentif sur la saison marseillaise: « Je regarde tous les matchs de l’OM. J’en ai peut-être raté deux ou trois. Si je ne joue pas, je suis devant ma télé, comme un supporter normal. Je regarde tout, j’ai pris du recul. Je ne suis pas très objectif pour analyser ou commenter la saison et les matchs de mes copains. J’étais dans leur vestiaire il y a seulement six mois. Il y a encore pas mal de joueurs avec lesquels j’échange régulièrement. Je ne suis donc pas le mieux placé pour parler de l’OM. »

A LIRE AUSSI: OM : Aubameyang, machine à buts !