OM : Balerdi, un patron !

Jeudi, l’OM s’est imposé 4-0 face à Villarreal et s’est offert une belle option pour une qualification en quart de finale de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Léo Balerdi lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé son système en 4-3-3 avec un nouveau large succès. L’OM a bien débuté le match malgré deux alertes du côté de Merlin. Au moment ou le rythme a baissé, Iliman Ndiaye a parfaitement décalé Clauss, qui a trouvé la tête de Veretout pour l’ouverture du score. Mosquera a marqué contre son camp dans la foulée suite à un centre dévié d’Harit. Le même Mosquera a fauché Sarr dans la surface, offrant un penalty à Aubameyang juste avant la mi-temps. L’attaquant ne s’est pas fait prier pour le transformer. 3-0 à la pause et une domination sans partage. Aubameyang va s’offrir un doublé d’un superbe ballon piqué, parfaitement servi par Harit. Villarreal finira le match à 10 et aurait pu encore encaisser un ou deux buts. Soirée parfaite pour les marseillais.

A lire : OM : Les Marseillais déroulent, doublé d’AUBA… La réponse envoyée à MARCELINO !

A lire : OM : Quand Courbis y va fort (très fort) sur Marcelino en direct !

Balerdi, un patron !

L’OM a dominé le match et n’a pas vraiment laissé de veritables occasions de but à Villarreal. Balerdi a été une nouvelle fois solide, jamais vraiment mis en difficulté, il a maitrisé son match. Excepté cette faute flagrante à l’entrée de la surface dès le début de la seconde période, mais qui maintenant ne se transforme pas en but, c’est aussi ça qui a changé…