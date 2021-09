Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, formé au club, Samir Nasri a annoncé ce dimanche qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur. Dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche, il a notamment expliqué qu’il ne souhaitait pas revenir en France si ce n’était pas à Marseille.

L’Olympique de Marseille a formé Samir Nasri et ce dernier s’est envolé vers la Premier League où il a notamment joué pour Arsenal, Manchester City ou encore West Ham… Mais ces derniers mois ont été très compliqués pour l’ancien milieu de terrain.

Je ne me voyais pas revenir en France si ce n’était pas à l’OM — Samir Nasri

En effet, dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche, l’ancien international français a annoncé qu’il prenait sa retraite de footballeur.

A LIRE AUSSI : OM : Les points que doit améliorer Bamba Dieng selon Djibril Cissé !

Actuellement chroniqueur sur Canal +, Samir Nasri est revenu sur ces dernières années de joueur qui n’ont pas été de tout repos avec une suspension et pas mal de blessures… Le milieu offensif n’a pas trouvé de nouveau club qui a réussi à lui redonner la flamme et ne souhaitait pas faire son retour en France si ce n’était pas l’Olympique de Marseille !

« Un épisode m’a fait très mal et a changé ma relation au foot : ma suspension. J’ai trouvé ça plus qu’injuste, je n’avais pris aucun produit dopant. C’était juste une injection de vitamines parce que j’étais malade. Ca m’a coupé dans mon élan. Je suis revenu à West Ham, à Londres, avec un entraîneur que je connaissais (Manuel Pellegrini, NDLR) : c’était parfait. Mais je me suis blessé trois fois d’affilée. Là, Vincent Kompany m’a appelé pour venir à Anderlecht. Il y avait un côté affectif, mais également l’idée d’être joueur et aussi un peu dans le staff. Comme j’aimerais entraîner, je m’étais dit que j’apprendrais avec lui. Ça ne s’est pas passé comme prévu. Puis le championnat a été arrêté à cause du Covid. Après, je n’avais plus forcément envie. Aucun challenge ne m’a botté. Et je ne me voyais pas revenir en France si ce n’était pas à l’OM » Samir Nasri – Source : Journal Du Dimanche (26/09/21)