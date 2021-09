Très impressionnant depuis qu’il a la confiance de Jorge Sampaoli, Ahmadou Cheikh Bamba Dieng a inscrit trois buts en quatre matchs. Telefoot a interrogé Djibril Cissé pour savoir ce que le jeune sénégalais avait à améliorer.

Arrivé de l’Académie Diambars, Bamba Dieng a impressionné dès son premier match avec un but face à Auxerre en Coupe de France. A peine entré en jeu, l’attaquant a trouvé le chemin des filets et a une place particulière dans le coeur des supporters marseillais.

Il faut qu’il progresse un peu dans la lucidité, dans le calme, le sang froid devant le but — CISSÉ

Plus difficile pour lui les semaines qui ont suivi, le jeune attaquant a été utilisé par Jorge Sampaoli en début de saison. En l’absence d’Arek Milik et de recrues à ce poste, le coach argentin fait confiance au Sénégalais. Dès son premier match face à l’AS Monaco, il a inscrit un doublé, ce qui lui a fait gagner des points chez les supporters et le coach.

A LIRE AUSSI : OM: Le réel apport de Dieng dans le jeu selon De Bono

Interrogé à ce sujet, Djibril Cissé est très confiant pour l’avenir de Bamba Dieng. L’ancien joueur de l’OM lui voit des ressemblances à Mamadou Niang mais affirme également qu’il doit progresser sur certains points.

« Ça me fait penser à Mamadou Niang un peu, dans le style de jeu, très offensif, très rapide, techniquement au-dessus de la moyenne. Et qui marque des buts surtout. Il faut qu’il progresse un peu dans la lucidité, dans le calme, le sang froid devant le but. Il perd beaucoup de tête-à-tête face aux gardiens. J’ai confiance en lui, et je mets une pièce sur lui cette saison » Djibril Cissé – Source : Téléfoot (26/09/21)

« Ça me fait penser à @mamadniang11 un peu, dans le style de jeu, très offensif, très rapide, techniquement au-dessus de la moyenne. Et qui marque des buts surtout. »@DjibrilCisse sur le profil technique de Bamba Dieng #OM (@YassinNfaoui, @JulienMaynard) pic.twitter.com/fhNPAYP7p9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 26, 2021