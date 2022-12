Ex-OM : Les déboires tragiques de cet ancien chouchou du Vélodrome…

Malgré son départ libre de l’Olympique de Marseille en 2015, André Ayew a laissé un souvenir globalement positif dans le cœur des supporters marseillais. Malheureusement cela n’a pas suffit à conjurer des évènements tragiques contre lui ces derniers jours…

En effet, non seulement André Ayew a raté un penalty à 0 – 0 dans ce dernier match décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde (score final Ghana 0 – 2 Uruguay, les Ghanéens éliminés) mais en plus de ça il a été victime de circonstances extra-sportives.

En effet, comme le principal intéressé l’a expliqué sur Instagram son filleul est mort peu avant le match contre l’Uruguay alors que sa fille a fait un malaise après son pénalty raté contre l’Uruguay. Heureusement, elle est actuellement saine et sauf…

Andre Ayew on Instagram! pic.twitter.com/Z76laIqJ1h — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) December 3, 2022

« Un retour à l’OM ? Non, non, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs… »

S’il a souvent été tentant de lier le joueur à un retour dans son club formateur, il a toujours été très clair sur le sujet. Comme à l’automne 2020…

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison (pas l’OM). Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour »

André Ayew – Source : beIN Sports (30/10/20)