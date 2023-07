Ex OM : L’énorme objectif de William Saliba !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille où il s’est clairement relancé, William Saliba fait le bonheur d’Arsenal. Après sa prolongation, il s’est exprimé dans un entretien donné au Daily Mail où il a évoqué la suite de sa carrière.

Après son explosion à l’ASSE, William Saliba a été acheté par Arsenal où il a mis du temps à s’acclimater. Les Gunners l’ont d’ailleurs prêté en Ligue 1 afin qu’il reprenne du poil de la bête. Le pari a été gagnant puisqu’il a rejoint l’OGC Nice et a continué sa montée en puissance avec un prêt très concluant à l’Olympique de Marseille.

Après ses prestations de grande qualité sous les ordres de Jorge Sampaoli, le défenseur français est devenu un élément incontournable de Mikel Arteta à Arsenal. Malheureusement, il s’est blessé à un moment crucial de la saison, laissant un énorme trou dans la défense du coach espagnol.

Saliba : Je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde

Remis de sa blessure et fort d’une prolongation jusqu’en 2027, le défenseur international français est avec le groupe des Gunners aux Etats-Unis pour la tournée de présaison. L’homme qui est désormais évalué à 65 millions d’euros s’est exprimé dans un entretien accordé au Daily Mail où il a évoqué ses grosses ambitions pour la suite de sa carrière.

« Bien sûr, j’ai la qualité pour devenir le meilleur défenseur du monde, mais cela ne veut rien dire. Il faut travailler dur pour arriver à ce niveau. Je ne suis donc pas proche de ce niveau mais je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde, a déclaré l’ancien marseillais au Daily Mail. Non, je ne suis pas surpris de m’être imposé car je savais que j’avais passé un bon moment en prêt, je savais que j’étais prêt, j’attendais juste ma chance. Je me réjouis de l’avenir avec ce club. L’avenir sera bon pour tout le monde, j’espère. Ce ne sera pas facile mais nous allons travailler dur pour cela et je sais que le club sera de retour au très, très haut niveau. Nous devons tout faire pour gagner tous les titres possibles ».