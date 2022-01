Ex OM : Les excuses de Morgan Sanson après son pétage de câble !

Ce samedi soir, Morgan Sanson a littéralement explosé de colère suite à sa sortie avec Aston Villa face à Manchester United. Le milieu français passé par l’Olympique de Marseille a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux !

La saison dernière, l’Olympique de Marseille s’est séparé de Morgan Sanson. Le milieu de terrain s’est engagé avec Aston Villa, en Premier League. L’ancien joueur de Montpellier n’a pas réussi à s’imposer tout de suite mais prend ses marques en Angleterre.

Ce samedi, il était titulaire dans l’équipe de Steven Gerrard qui affrontait Manchester United. Malgré un doublé de Bruno Fernandes, les Villans ont réussi à revenir au score… Un point qui permet aux coéquipiers de Sanson de prendre ses distances avec la zone relégable et s’installer dans le milieu de tableau.

Durant cette rencontre, l’ancien joueur de l’OM s’est illustré à plusieurs reprises. De façon positive sur le terrain mais également négative puisqu’il a coûté un but à ses coéquipiers. Il a également eu une réaction disproportionnée à sa sortie en tirant dans une bouteille d’eau qui a atterri sur les supporters dans les tribunes. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 28 ans a présenté ses excuses.

A LIRE AUSSI : Le communiqué officiel de l’OM suite à la suspension de Pape Gueye !

Congratulations to the team for the excellent reaction 👏🏼 Sorry for the second goal I cost but especially big apologizes for the bad reaction I had with the bottle that landed in the crowd of course it wasn’t voluntary… 1/2 pic.twitter.com/77xs2jX0l7

…. Obviously it was due to my immense frustration at leaving the team at 2-0! I really wanted to apologize to every one for that.. 🙏🏼 Now back to work and head up!! Thank you all for the support 🙌🏼💜 #UTV 2/2

— Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) January 15, 2022