Ex OM : Les gros regrets de Bafé Gomis

« L’OM, c’est la saison la plus prolifique (21 buts en 34 matches toutes compétitions confondues), où je me suis le plus épanoui, explique l’ancien international français auprès de L’Equipe. Pour moi, le fait d’avoir pu redresser l’OM à ce moment-là, ma contribution dans la gestion du groupe et du vestiaire, ça vaut un titre. Le club était dans une situation de transition et on l’a remis sur la route de l’Europe pour qu’il atteigne la finale de la Ligue Europa dès la saison suivante. Ils ont eu un autre projet avec le « grand attaquant »… Mais je ne garde que du positif de l’OM. Marseille a été une très belle vitrine pour me relancer. (…) Mon premier but en L1 avec Saint-Étienne à Strasbourg (1-0, le 29 octobre 2005) a été mon plus beau souvenir. Il m’a montré que mon travail payait, que c’était possible avec les sacrifices. Le premier te lance, te met en confiance. Après, j’ai le regret d’avoir vraiment compris, plus tard, trop tard, qu’il fallait aussi mettre un cadre autour de toi. Mais il fallait que jeunesse se fasse ! L’OM (2016-2017) a été un déclic pour ça. J’ai senti que j’allais être important à Marseille, avec cette pression de l’atmosphère et en étant enfin le fer de lance de l’attaque. Je n’avais jamais été l’attaquant numéro 1 à Lyon, entre Lisandro (Lopez) puis Alexandre Lacazette. Je n’avais jamais été non plus capitaine à l’OL. À l’OM, on m’a donné d’autres responsabilités et le brassard. Un attaquant a besoin de cette confiance, de se sentir important, aimé et au centre du projet. La relation d’un attaquant-buteur avec son entraîneur, son président et les supporters doit être différente d’un autre joueur. J’ai eu tout ça à Marseille. »