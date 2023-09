Ex OM: « Les insultes ? J’ai eu ma dose à Marseille ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Prêté par le Bayern Munich à l’Olympique de Marseille lors de la saison 2020-2021, Michaël Cuisance a vécu une année très difficile. Lors d’un entretien accordé à So Foot, le milieu de terrain français a regretté les relations conflictuelles avec les supporters olympiens.

En difficulté au Bayern, Michaël Cuisance s’est engagé en prêt à l’OM lors de l’été 2020 pour retrouver du temps de jeu. Le milieu français de 24 ans ne garde pas du tout un bon souvenir de son passage dans la cité phocéenne. Le joueur du VfL Osnabrück a directement été pris en grippe par les supporters marseillais. Il a décidé de ne plus gérer ses réseaux sociaux à cause des insultes subies lorsqu’il évoluait sous la tunique olympienne.

« Je recevais des insultes sans cesse sur les réseaux sociaux, j’ai eu ma dose à Marseille »

Lors d’un entretien accordé à So Foot, Cuisance a regretté ses relations conflictuelles avec les supporters olympiens. « Quand tu es à l’OM, ça peut être tout ou rien. Quand tout va bien, ça va aussi avec les supporters. Malheureusement, cette saison ne s’est pas bien passée. J’ai quand même connu trois entraîneurs en quelques mois (André Villas-Boas, Nasser Larguet et Jorge Sampaoli) », a-t-il affirmé. « Il y a aussi l’épisode de la Commanderie, avec les supporters qui sont frustrés de ne pas venir au stade et qui ont fini par débarquer au centre d’entraînement. Mais c’était assez fou d’en arriver là. Je recevais des insultes sans cesse sur les réseaux sociaux, j’ai eu ma dose à Marseille. C’est d’ailleurs ma petite sœur qui gère ça pour moi aujourd’hui, je m’en suis détaché au maximum », a confié l’ancien joueur de l’OM.