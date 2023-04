Ex OM : Les jours heureux de Foued Kadir à Martigues

Sur le plateau de DFM, Alain Nersessian, le président du FC Martigues a loué les qualités de footballeur de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Foued Kadir.

Après avoir évolué à l’Olympique de Marseille de 2013 à 2015, Foued Kadir est revenu en 2018 dans le club de ses débuts. À 39 ans, l’ancien international algérien s’offre une magnifique fin de carrière dans sa ville natale. Le président du club martégal Alain Nersessian, le président du club martégal, fait l’éloge de son joueur. Il loue une superbe carrière et une hygiène de vie irréprochable. « C’est quelqu’un d’exceptionnel. Je lui en suis très reconnaissant. Il a eu une belle carrière et il a fait ce choix de revenir à Martigues. Il a voulu finir sa carrière dans son club. Il est attaché à sa ville. Il veut finir en beauté. Je suis en admiration permanente pour ce qu’il fait depuis qu’il est revenu. À son âge, être aussi important dans le jeu, c’est impressionnant. Il est bon du début à la fin. Il a une hygiène de vie irréprochable. Il doit être l’un des joueurs les plus anciens de National et parmi ces joueurs, il est probablement le plus régulier. »

