Ex OM : « les Marseillais vont rire mais Nuno Tavares est impressionnant »

Nuno Tavares avait fait des débuts fracassants avec l’OM de Tudor, il est en train de faire la même chose avec la Lazio. Si la suite avait été bien plus compliquée à Marseille, le latéral portugais est pour le moment le facteur X du club italien…

Dans l’After sur RMC, Johan Crochet a évoqué le début de saison tonitruant de Nuno Tavares avec la Lazio. « Il y a du talent à la Lazio, une sorte de facteur X, les Marseillais vont rire mais Nuno Tavares est impressionnant, on dirait un adulte qui joue avec des enfants. Il a un côté bulldozer parfois maladroit, mais il est ultrapuissant et il a une super technique de centre. Il est à 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs de Serie A, c’est le record depuis 20 ans. »

🇮🇹🎙️ @johanncrochet avant Lazio-Nice : « Y a du talent à la Lazio, les Marseillais vont rire mais Nuno Tavares est impressionnant, on dirait un adulte qui joue avec des enfants. Il est à 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs de Serie A, c'est le record depuis 20 ans. »





Malgré un match nul entre la SS Lazio et l’AC Milan (2-2) samedi soir, Nuno Tavares a su sortir du lot. L’arrière gauche portugais a délivré 2 passes décisives : la première pour Valentin Castellanos (62e) et la seconde pour Boulaye Dia (66e).

La Lazio et l’Italie s’enflamment pour « le roi du sprint » Nuno Tavares ! https://t.co/zElBsjhg7L — Foot Mercato (@footmercato) September 3, 2024

Après un match sensationnel face à l’AC Milan, Nuno Tavares a montré au public italien l’étendu de ses capacités. Après une signature à Arsenal en juillet 2021 pour un montant de 8 millions d’euros, le défenseur a enchaîné les prêts : Olympique de Marseille, Nottingham Forest et maintenant la SS Lazio. À l’OM, Tavares s’est montré exemplaire en marquant 6 buts en 39 titularisations. Son prêt à Nottingham fut nettement moins bon. Le Portugais revient en force grâce à ce premier match avec la Lazio, où il a délivré 2 passes décisives.

La presse italienne séduite

Après ses performances contre l’AC Milan samedi dernier, Nuno Tavares a fait parlé de lui dans la plupart des journaux italiens. La Gazzetta dello Sport le qualifie de « révélation de la soirée » lui accorde la note de 6,5 sur 10. C’est 1,5 point de moins que Le Corriere dello Sport qui lui met la note de 8 sur 10 en le surnommant « roi du sprint » ou « fast and furious ». « Le peuple loue ce diable », peut-on lire dans le quotidien italien. « Personne n’a rêvé d’un Tavares comme celui-ci. Sans rodage, un rouleau compresseur. Deux passes décisives et il n’avait plus joué depuis février. Il a mis l’AC Milan dans son sillage. Il est sorti épuisé. »

