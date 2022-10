Ex OM : Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Boubacar Kamara !

La saison avait pourtant très bien commencé pour Kamara en Premier League, mais depuis quelques semaines les mauvaises nouvelles s’enchainent et le milieu de terrain formé à l’OM se retrouve dans une drôle de situation…

Parti libre à la fin de son contrat avec l’OM, Boubacar Kamara avait rapidement trouvé sa place dans le onze d’Aston Villa. Auteur de prestations remarquées, ce dernier gardé un petit espoir de pouvoir participer à la Coupe du Monde avec les Bleus. Mais fin novembre, le minot se blesse et la mauvaise nouvelle tombe via un communiqué de son club : «Aston Villa peut confirmer que Boubacar Kamara a subi une blessure au ligament du genou lors de la victoire de vendredi dernier contre Southampton. Le milieu de terrain a subi les dommages pendant la première moitié de notre rencontre avec les Saints et a été remplacé par Douglas Luiz peu avant la mi-temps». Pendant son absence rien ne s’arrange…

Kamara blessé, Aston Villa quasiment reléguable, Gerrard viré !

Son club enchaine les défaites et celle face à Fulham hier soir (3-0) place Aston Villa à la dix-septième place du classement, avec seulement trois unités d’avance sur la lanterne rouge, Nottingham Forest. Une situation qui vient d’entrainer le limogeage de Steven Gerrard: « Aston Villa Football Club peut confirmer que l’entraîneur en chef Steven Gerrard a quitté le club avec effet immédiat. Un porte-parole du club a déclaré : «nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir». Mauricio Pochettino pourrait prendre la suite !

Au micro de Canal +, l’international français avait expliqué en septembre les raisons de son départ vers Aston Villa. Selon lui, le discours de Steven Gerrard, le coach des Villains, a forcément beaucoup joué.

« Le club a des ambitions, le coach m’a parlé clairement. Ils ont des ambitions, mais sur le long terme, pas sur une saison ou deux. Cela va prendre du temps mais c’est pour ça que j’ai choisi ce projet. Steven Gerrard était venu me voir à un match à Marseille, après il était venu chez moi. Quand vous avez Steven Gerrard qui arrive dans votre salon, qu’il s’assoit à votre table, commence à montrer son ordinateur, vous montrer comment il va vous faire jouer et vous faire grandir, c’est sûr que ça fait beaucoup réfléchir. Il a joué dans une grande partie de ma venue ici. » Boubacar Kamara – Source : Canal Plus (03/09/22)

Kamara ne restera pas longtemps à Aston Villa

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », Pierre Guille et Jean-Charles De Bono nous donnent leurs avis sur le transfert de Boubacar Kamara à Aston Villa. Le néo-international français a rejoint l’équipe de Steven Gerrard à l’issu de son contrat, pour nos intervenant, c’est la présence de la légende de Liverpool qui a fait basculer le choix de Kamara vers les Villans.

« Déjà, quand j’ai vu Steven Gerrard dans les travées du Vélodrome. Je pense qu’il est pas venu pour rien au stade, il n’est pas juste venu parce qu’il fait beau à Marseille. Je pense que Gerrard le voulait et Gerrard l’a eu, quand Steven Gerrard vient te chercher tu peux rien faire. Mais je pense que s’il fait une belle saison à Aston Villa, il n’y restera pas longtemps et il sera appelé dans un plus grand club. » Pierre Guille – Source: Football Club de Marseille (20/06/2022)