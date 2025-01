Ex OM : les réactions de la presse suite à l’annonce de Deschamps !

Après plus de 12 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026, lors d’une interview qui sera diffusée sur TF1. Cette décision, attendue mais tardive, a fait la une des quotidiens français ce mercredi matin. Les journaux reviennent sur cette annonce marquante qui marque la fin d’une ère.

Le journal L’Équipe a titré « Une dernière fois en Amérique », soulignant que cette annonce est une « bonne décision » tant pour Deschamps que pour l’équipe de France, après une période marquée par des victoires prestigieuses, notamment la Coupe du Monde 2018. L’équipe tricolore a en effet dominé la scène internationale sous la direction du sélectionneur, avec un palmarès « incomparable », comme le souligne Le Parisien. Ce dernier rappelle que Deschamps a mené la France vers son deuxième titre mondial en 2018, après avoir remporté l’Euro 2000 en tant que joueur.

Cependant, le choix de Didier Deschamps de se retirer après 2026 ne semble pas être un signe de malaise. Le Figaro précise qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie et que le sélectionneur est encore pleinement concentré sur les prochaines échéances, comme les qualifications pour le Mondial 2026.

Deschamps, un départ attendu ?

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps va annoncer ce mercredi qu’il ne poursuivra pas dans sa fonction de sélectionneur des Bleus à l’issue de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. https://t.co/38Tqlu2Lwd pic.twitter.com/8iLnFuuqOF — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 7, 2025



Malgré la longévité de son mandat, des critiques ont émergé ces dernières années, notamment concernant le jeu souvent jugé « peu flamboyant » et certaines décisions de gestion, comme celle de Kylian Mbappé. Le quotidien Sud-Ouest évoque ces tensions, qui ont persisté après la Coupe du Monde 2022 et l’Euro 2024. Néanmoins, Deschamps reste un leader respecté, et son départ pourrait marquer un tournant pour l’équipe de France.

En Espagne, le quotidien AS anticipe déjà la succession, citant Zinedine Zidane, un prétendant pressenti pour prendre les rênes après 2026. La fin de ce cycle semble ouverte à de nouvelles ambitions pour l’équipe de France.