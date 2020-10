Ex-OM : Les vérités (salées) de Valbuena sur Labrune…

Mathieu Valbuena va retrouver, avec son club de l’Olympiakos, l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Il est revenu pour L’Équipe sur la fin de son aventure dans le Sud de la France et n’a pas oublié le rôle de Vincent Labrune à l’époque…

vincent n’a pas tenu sa parole, ses engagements…

« Vincent Labrune m’appelait tous les jours pour me convaincre d’accepter l’offre du Dynamo Moscou, qui était intéressante pour le club. Après la Coupe du Monde 2014, j’étais à un tournant, le club était à un tournant et j’ai fini par accepter. (…) J’étais déjà surpris que Vincent Labrune veuille retirer mon numéro. C’était gentil de sa part, mais je n’ai rien demandé. Ce n’est pas l’histoire du maillot qui me déçoit (numéro depuis remis en circulation), c’est qu’il n’ait pas tenu ses engagements sur certaines choses. On se connaissait bien, on avait une très bonne relations, nos familles se connaissaient. (Sur le litige lié aux commissions d’agents non versées par le club) Je ne suis pas en procédure contre l’OM. Et le club n’appartient pas à un président. Il se trouve que Vincent n’a pas tenu sa parole, ses engagements. Tout le monde aurait été déçu à ma place. Ç’a un peu altéré notre relation. »

Mathieu Valbuena – Source : L’Équipe