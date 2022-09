Ex-OM : Lille veut (déjà) se débarrasser de Lihadji !

Isaac Lihadji était le grand espoir du centre de formation de l’OM mais a préféré signer son premier contrat professionnel au LOSC. Une décision qui avait fait grand bruit à l’époque. Deux ans plus tard, le joueur est dans une situation d’échec dans le Nord de la France…

En effet le président du club nordiste, Olivier Létang, n’a pas hésité à expliquer publiquement qu’il souhaitait le départ du natif de Marseille.

« Tous les postes sont doublés qualitativement. Isaac, son avenir n’est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre d’entre elles. Il y a un club qui est arrivé jeudi soir mais ça n’a pas pu se faire, c’était un club français mais ce n’était pas Lorient. Il y a un certain nombre de marchés qui sont encore ouverts. En France, il y a le principe du joker, il y a encore des possibilités et il y a des clubs qui sont très intéressants. On ne veut pas qu’il aille n’importe où mais dans un club où il pourra s’épanouir. Il y avait de très belles opportunités, je n’ai pas compris son choix. Je le dis. A lui de savoir ce qu’il veut faire, s’il veut jouer au football ou non. C’est à lui de se décider. » Olivier Létang – Source : Conférence de presse

LIVE : La présentation officielle d’André Gomes https://t.co/u8vRKhLhCO — LOSC (@losclive) September 3, 2022

pas un match parfait mais il fallait qu’on gagne à Auxerre

Retrouvez ci-dessous la réaction d’Igor Tudor après la victoire de l’OM hier après-midi à Auxerre, deux buts à zéro.

« C’est bien parce qu’on a gagné c’est le plus important à la fin. C’est le match le plus difficile dans une série de trois. mentalement il fallait beaucoup d’humilité. Ça n’a pas été facile pour nous, notre pressing n’a pas toujours été bon mais finalement on mérite cette victoire. C’était le premier match de Kaboré, Mbemba était un peu fatigué et sur certains coups on était en retard. Mais ce qui est important c’est d’avoir été compact. Ce n’était pas un match parfait mais il fallait qu’on gagne ici. » Igor Tudor – Prime Video (03/09/2022)