Mercato concurrents OM : Lille brade Renato Sanchez qui file au PSG!

Paris et Lille sont tombés d’accord sur un prêt avec option d’achat pour Renato Sanches, qui voulait absolument rejoindre le club de la capitale malgré d’autres offres dont le Milan AC.

Christophe Galtier récupère donc Renato Sanches qu’il apprécie énormément et qu’il a eu sous ses ordres à Lille. Selon le journal portugais, O’ Jogo, tout est désormais bouclé. L’international portugais (32 sélections, 3buts) rejoint le club parisien sous forme de prêt avec une option d’achat de 10M€ alors qu’il ne reste qu’un an de contrat au joueur. A deux semaines de la reprise, Paris a donc recruté les joueurs qu’ils souhaitaient pour construire un effectif plus équilibré. Reste maintenant à savoir, s’ils vont réussir à vendre leurs indésirables, maintenant dans un loft, mis à l’écart du groupe de Galtier.