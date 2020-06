Ex OM: L’immense regret de Franck Ribéry

En 2013, Franck Ribéry a terminé troisième au classement du ballons d’or après une immense saison. Une troisième place que l’ancien marseillais ne digère toujours pas…

Franck Ribéry a réalisé une année 2013 exceptionnelle, avec en prime une victoire en Ligue des Champions avec le Bayern. Malheureusement pour lui, pas suffisant pour être devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au classement du ballon d’or. Encore aujourd’hui, l’international français ne comprend toujours pas comment il n’a pas pu gagner cette récompense…

Que pouvez-vous faire de plus que d’atteindre le max pour remporter le ballon d’or ?– Ribery

« Que pouvez-vous faire de plus que d’atteindre le maximum pour remporter le Ballon d’Or ? Si vous gagnez tout et avez tout fait aussi humainement ce qui est possible – sur le terrain et à l’extérieur -, en club comme en équipe nationale » Franck Ribery— Source: L’équipe

