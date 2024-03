Ex OM: L’incroyable chant pour Payet (buteur), Vasco s’impose largement !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dimitri Payet est en forme et entant bien réaliser une grosse saison avec Vasco De Gama. Très affuté, le meneur de jeu a été buteur et a pu apprécié l’engouement du public cette nuit lors d’une large victoire 4-0 face à Portuguesa en Campeonato Carioca.

Suite à la victoire 4-0 de Vasco de Gama face à Portuguesa, le stade a entonné un chant à la gloire de Dimitri Payet, plutôt impressionnant.

L’ancien meneur de jeu de l’OM avait ouvert le score.





Titulaire pour la 7e fois en 17 matches avec Vasco, Dimitri Payet a connu l’ivresse de la victoire grâce à un but de Serginho à la 81e minute face à Bragantino. Une victoire 2-1 qui permet au club de Rio d’assurer son maintien dans l’élite lors de cette dernière journée de championnat. Santos est relégué pour la première fois de son histoire alors que Palmeiras est sacré champion du Brésil pour la 12e de son histoire. Payet jouera donc encore en première division brésilienne en 2024 !

Vasco et Payet sont maintenus en série À brésilienne ! 🥹 pic.twitter.com/oHl4Tw6btW — 𝕵𝖔 (@Jo_8313) December 7, 2023



Après huit ans passés à l’OM, Dimitri Payet a été libéré de sa dernière année de contrat par Pablo Longoria cet été. Le milieu offensif de 36 ans évolue désormais à Vasco de Gama où il semble être épanoui : ‘Tout se passe bien, je suis très heureux ici et je le serai encore plus quand on aura validé le maintien. (…) Avec les supporters ça se passe bien. Vasco est un peu semblable à l’OM, je ne me sens pas dépaysé. On a des fans passionnés et nombreux« , a confié Payet dans les colonnes de La Provence.

La cicatrice ne se refermera jamais

Le Réunionnais a évoqué son départ de l’OM: « La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte. C’est un choix de la direction qu’il faut respecter, c’est comme ça. Ce n’était pas prévu mais (…) je ne me voyais pas partir au clash avec le club. J’ai pris sur moi et j’ai essayé de faire en sorte de trouver le meilleur challenge possible« .

Le meneur de jeu en a également profité pour remercier les supporters marseillais avec lesquels il a noué une relation forte durant toutes ses années: « Je voulais les remercier pour toutes ces années exceptionnelles. Merci pour tout l’amour, merci aussi pour toute la haine que vous m’avez donné. Merci de m’avoir célébré après chaque but, chaque geste. Merci de m’avoir permis de grandir, d’avoir pris soin de moi et de ma famille. Je vous serai reconnaissant à vie« .

Payet à @laprovence : « Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrais ma retraite sportive mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible… » — OManiaque (@OManiaque) December 5, 2023

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Vasco De Gama, Dimitri Payet a évoqué sa potentielle reconversion au sein du club et affirme avoir un accord avec la direction olympienne pour un retour. « Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrai ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible…« , a-t-il ajouté.