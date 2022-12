Ex OM : L’incroyable déclaration d’amour de Gignac à Marseille !

Interrogé par FOX Sports MX, Andre-Pierre Gignac n’a pas hésité à lâcher une petite dédicace à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant marseillais a comparé l’OM et le PSG.

Ce mercredi, l’Equipe de France affronte le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde… Un match qui donnera lieu à un match dans le match parisien : Mbappé vs Hakimi. Ancien joueur de l’OM et de Ligue 1, Gignac a été interrogé à ce sujet au micro de Fox Sports MX. Celui qui est devenu une légende des Tigres au Mexique n’a pas hésité à rappeler que l’OM est le plus grand club de France.

Nous n’avons pas autant d’argent que Paris. La philosophie de l’Olympique de Marseille, c’est la passion — Gignac

« Nous n’avons pas autant d’argent que Paris. La philosophie de l’Olympique de Marseille, c’est la passion. C’est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Champions League. Le PSG , avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la Champions League, et on ne lui donne pas. Après, si tu termines deuxième du championnat de France, c’est comme si tu étais champion. Au PSG, ils ont un trio offensif incroyable. Les défenseurs sont les meilleurs du monde. Ils ont des joueurs comme Hakimi et Mbappé. Vous ne pouvez pas rivaliser en France avec eux » André-Pierre Gignac – Source : Fox Sports Mexique

. @10APG DIJO QUE EL . @OM_Officiel ES EL MÁS GRANDE DE FRANCIA 🇫🇷😎 El único club francés con una UEFA Champions League, algo que el PSG ha deseado desde hace años 🥵🔥#FOXSportsEnQatar 🇶🇦@OM_Espanol https://t.co/7hT3lLAFKq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 11, 2022

Les Tigres avaient besoin d’un recrutement star comme Gignac

Diego Calmard, auteur du livre Gignac El Bomboro, explique les raisons qui ont poussé les dirigeants des Tigres à tenter ce pari risqué.

« Depuis une dizaine d’année ils ont les moyens qu’a l’America, qui est le grand club de la capitale. Ce qui est intéressant c’est que c’est un club qui avait besoin de reconnaissance dans le pays en fait. Le club de Monterrey et même la ville de Monterrey, c’est une ville qui a besoin d’exister parce que c’est une ville qui a une culture différente du reste du pays, c’est une ville un peu plus à l’américaine, t’es à deux heures des Etats-Unis, t’es beaucoup plus proche de Dallas que de Mexico. Les deux clubs de Monterrey ça fait 40 ans qu’ils existent, alors qu’on parle de quatre autres clubs historiques, dont trois de la capitale. Les clubs de Monterrey ont besoin de cette reconnaissance, ils ont besoin d’un recrutement star et ils ont fait un coup sur un français. Un an avant lui il y a Ronaldinho qui vient au Mexique mais il est en fin de carrière, il vient pour faire la fête, même s’il le faisait déjà en France. Les Tigres avaient besoin d’un vrai 9, d’un vrai buteur et surtout ils avaient surtout besoin d’un petit coup mercantile, pour la com’ mais ça a marché sur tous les plans quoi. » Diego Calmard – Débat Foot Marseille – 08/11/2022

